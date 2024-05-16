У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що українські військові продовжують давати відсіч окупаційній армії РФ у Вовчанську на Харківщині.
Що відомо про зачистку українськими військовими Вовчанська від російських окупантів
На оприлюдненому відео бійці групи “Стугна” у складі спецпідрозділу “Тимур” ГУР МО ліквідують солдатів окупаційної армії РФ під час вуличних боїв у Вовчанську.
На кадрах, зокрема, можна побачити, як українські захисники ведуть перестрілку з російськими окупантами.
Що кажуть західні аналітики
Аналітики у матеріалі видання Der Spiegel зазначають, що просування окупаційної армії РФ на кілька кілометрів у глиб української території в прикордонних районах на Харківщині знаменує собою початок очікуваного літнього наступу.
Аналітики підкреслюють, що за рахунок перекидання додаткових сил у районих бойових дій на Харківщині Україні вдалось посилити фронт.
Однак проблеми із мобілізацію і дефіцит резервів не дозволяють Україні тримати достатню кількість додаткових сил уздовж всієї лінії фронту.
Аналітики у матеріалі видання попереджають, що саме на це розраховує командування злочинної армії РФ.
Військовий експерт Франц-Штефан Гад попередив, що окупаційна армія РФ намагається розтягнути сили ЗСУ вздовж фронту.
Він попередив, що наступ російських окупантів на Харківщині є частиною плану Росії, націленою не на захоплення Харкова, а на полегшення умов для просування на Донбасі.
Крім того, російські війська можуть наступати і далі на північний захід, у район міста Суми.
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