ГУР показало эффектное видео уничтожение солдат армии РФ в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало эффектное видео уничтожение солдат армии РФ в Волчанске

ГУР
гур
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В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что украинские военные продолжают давать отпор оккупационной армии РФ в Волчанске Харьковской области.

Что известно о зачистке украинскими военными Волчанска от российских окупантов

На обнародованном видео бойцы группы "Стугна" в составе спецподразделения "Тимур" ГУР МО ликвидируют солдат оккупационной армии РФ во время уличных боев в Волчанске.

На кадрах можно увидеть, как украинские защитники ведут перестрелку с российскими оккупантами.

Что говорят западные аналитики

Аналитики в материале издания Der Spiegel отмечают, что продвижение оккупационной армии РФ на несколько километров в глубь украинской территории в приграничных районах Харьковской области знаменует собой начало ожидаемого летнего наступления.

Подразделения на передовых позициях, очевидно, бросили все силы и подтянули резервы слишком поздно, чтобы наверстать упущенное, — говорится в материале издания.

Аналитики подчеркивают, что за счет опрокидывания дополнительных сил в районных боевых действий в Харьковской области Украине удалось усилить фронт.

Однако проблемы с мобилизацией и дефицитом резервов не позволяют Украине держать достаточное количество дополнительных сил вдоль всей линии фронта.

Аналитики в материале издания предупреждают, что на это рассчитывает командование преступной армии РФ.

Военный эксперт Франц-Штефан Гад предупредил, что оккупационная армия РФ пытается растянуть силы ВСУ вдоль фронта.

Он предупредил, что наступление российских окупантов в Харьковской области является частью плана России, нацеленной не на захват Харькова, а на облегчение условий для продвижения на Донбассе.

Кроме того, российские войска могут наступать и дальше на северо-запад, в район города Сумы.

Если россиянам удастся подойти к важным узлов и они будут в зоне досягаемости артиллерии, может произойти даже частичный развал фронта, предупреждает эксперт.

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