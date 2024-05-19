Сили оборони продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить 491 080 військових.

Втрати армії РФ станом на 19 травня

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7576 (+16) од,

бойових броньованих машин — 14630 (+35) од,

артилерійських систем — 12687 (+48) од,

РСЗВ / MLRS — 1074 (+3) од,

засобів ППО — 803 (+2) од,

літаків — 354 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10155 (+47),

крилатих ракет — 2204 (+1),

кораблів /катерів — 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17251 (+82) од,

спеціальної техніки — 2077 (+2)

Ситуація на фронті

Станом на вечір 18 травня ситуація на фронті залишається напруженою. Українські захисники дають відсіч натиску російських окупантів, посилюють нашу оборону та за сприятливих умов — контратакують.

Протягом доби 18 травня окупанти завдали три ракетні та 38 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 56 КАБів), застосували 404 дрони-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області.

Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири — по району населеного пункту Липці.

Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів противника.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Краматорському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. В напрямках населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російський агресор здійснив 23 атаки. Бойові дії тривають.

На Курахівському напрямку кількість боїв зросла до 11. Загарбники намагаються наростити зусилля в районі Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії противника північно-західніше Вербового. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.