Українські бійці вибивають російські війська з лісосмуг у Харківській області — відео

Росіяни, наступаючи у Харківській області, намагаються ховатись від українських дронів у лісосмугах. Але бійці Нацгвардії вибивають ворога і з них.
Як нацгвардійці вибивають російські війська з лісосмуг у Харківській області
Так, у Харківській області ворог намагається переховуватись від розвідувальних та ударних БПЛА використовуючи лісосмуги або інші зелені насадження.
ЗСУ ліквідували понад 1200 військових РФ протягом доби
Сили оборони продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить 491 080 військових.
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7576 (+16) од,
бойових броньованих машин — 14630 (+35) од,
артилерійських систем — 12687 (+48) од,
РСЗВ / MLRS — 1074 (+3) од,
засобів ППО — 803 (+2) од,
літаків — 354 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10155 (+47),
крилатих ракет — 2204 (+1),
кораблів /катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 17251 (+82) од,
спеціальної техніки — 2077 (+2)
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-