Українські бійці вибивають російські війська з лісосмуг у Харківській області — відео

Росіяни, наступаючи у Харківській області, намагаються ховатись від українських дронів у лісосмугах. Але бійці Нацгвардії вибивають ворога і з них.

Як нацгвардійці вибивають російські війська з лісосмуг у Харківській області

Так, у Харківській області ворог намагається переховуватись від розвідувальних та ударних БПЛА використовуючи лісосмуги або інші зелені насадження.

Однак спецпризначенці 2 загону ЦСП "Омега" пильно відслідковують пересування росіян та влучно відпрацьовують з FPV дронів, — йдеться у повідомленні. Поширити

ЗСУ ліквідували понад 1200 військових РФ протягом доби

Сили оборони продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить 491 080 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено: