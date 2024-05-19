Українські бійці вибивають російські війська з лісосмуг у Харківській області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці вибивають російські війська з лісосмуг у Харківській області — відео

НГУ
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Росіяни, наступаючи у Харківській області, намагаються ховатись від українських дронів у лісосмугах. Але бійці Нацгвардії вибивають ворога і з них.

Як нацгвардійці вибивають російські війська з лісосмуг у Харківській області

Так, у Харківській області ворог намагається переховуватись від розвідувальних та ударних БПЛА використовуючи лісосмуги або інші зелені насадження.

Однак спецпризначенці 2 загону ЦСП "Омега" пильно відслідковують пересування росіян та влучно відпрацьовують з FPV дронів, — йдеться у повідомленні.

ЗСУ ліквідували понад 1200 військових РФ протягом доби

Сили оборони продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить 491 080 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7576 (+16) од,

  • бойових броньованих машин — 14630 (+35) од,

  • артилерійських систем —  12687 (+48) од,

  • РСЗВ / MLRS — 1074 (+3) од,

  • засобів ППО — 803 (+2) од,

  • літаків — 354 (+0) од,

  • гелікоптерів / helicopters — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10155 (+47),

  • крилатих ракет  — 2204 (+1),

  • кораблів /катерів — 26 (+0) од,

  • підводних човнів  — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17251 (+82) од,

  • спеціальної техніки — 2077 (+2)

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