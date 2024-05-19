ВСУ удалось вернуть некоторые позиции в Харьковской области — комбат 92-й ОШБр

ВСУ эффективно отражают наступление россиян в Харьковской области и даже смогли вернуть некоторые восторженные позиции и взять пленных.
ВСУ удалось ослабить ударный штурмовой потенциал армии РФ
Об этом рассказал командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телемарафона.
Федоренко отметил, что россиянам не удалось реализовать поставленные перед собой тактические цели. Он добавил, что украинским воинам удается не только обороняться, но и осуществлять действия по улучшению положения.
В результате выполнения этих операций имеем не только возвращенные позиции, но и дополнительно противника, взятого в плен. Противнику нужно будет восполнить потери, и противник это делает, перегруппировывается, привлекает дополнительные резервы. Каждый оккупант, уничтоженный на нашей земле, — это минус до ударных штурмовых способностей противника, — сказал Федоренко.
Какая ситуация поблизости Волчанска
Юрий Федоренко также рассказал подробнее о том, что происходит вблизи Волчанска.
Силы обороны бьют противника на подступах к Волчанску и делают это достаточно эффективно. Так или иначе, ситуацию почти в полной мере удалось стабилизировать.
Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, продолжает ликвидировать российских военных в Харьковской области во время нового наступления окупантов.
По словам российских добровольческих сил, они выполняют боевые задания в самых горячих точках так называемого Харьковского наступления, которое армия РФ начала 10 мая.
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