ВСУ удалось вернуть некоторые позиции в Харьковской области — комбат 92-й ОШБр

ВСУ эффективно отражают наступление россиян в Харьковской области и даже смогли вернуть некоторые восторженные позиции и взять пленных.

ВСУ удалось ослабить ударный штурмовой потенциал армии РФ

Об этом рассказал командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

И в эти минуты ведутся бои. Если говорить за последние несколько дней: Силам обороны значительно удалось побить ударный штурмовой потенциал противника, с точки зрения уничтожения и повреждения легкой бронированной техники, артсред и штурмовых групп противника, — рассказал Федоренко. Поделиться

Федоренко отметил, что россиянам не удалось реализовать поставленные перед собой тактические цели. Он добавил, что украинским воинам удается не только обороняться, но и осуществлять действия по улучшению положения.

В результате выполнения этих операций имеем не только возвращенные позиции, но и дополнительно противника, взятого в плен. Противнику нужно будет восполнить потери, и противник это делает, перегруппировывается, привлекает дополнительные резервы. Каждый оккупант, уничтоженный на нашей земле, — это минус до ударных штурмовых способностей противника, — сказал Федоренко.

Какая ситуация поблизости Волчанска

Юрий Федоренко также рассказал подробнее о том, что происходит вблизи Волчанска.

Если говорить о направлении населенного пункта Волчанск, то противнику принципиально важно "втянуться" именно в жилую застройку, потому что в подавляющем количестве живой силы противнику проще вести боевые действия именно в городской застройке, - заявил комбриг. Поделиться

Силы обороны бьют противника на подступах к Волчанску и делают это достаточно эффективно. Так или иначе, ситуацию почти в полной мере удалось стабилизировать.

Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, продолжает ликвидировать российских военных в Харьковской области во время нового наступления окупантов.

По словам российских добровольческих сил, они выполняют боевые задания в самых горячих точках так называемого Харьковского наступления, которое армия РФ начала 10 мая.