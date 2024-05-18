Российская армия обстреляла Волчанск. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия обстреляла Волчанск. Есть погибшие и раненые

Харьковская обласная прокуратура
Волчанск
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18 мая в результате обстрела армией РФ Волчанска и села Украинское Волчанской громады погибла женщина, пять человек травмированы.

Россия снова атаковала Волчанск, есть жертвы

По данным следствия, 18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Погибла 60-летняя женщина. Получили ранения двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две жительницы 68 лет.

Также под ударами врага сегодня было село Украинское Волчанской территориальной громады, там травмирован 59-летний гражданский мужчина.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

В Харькове в результате обстрела РФ пострадали дети

Около 15:00 российские террористические войска снова обстреляли Харьков.

Как отметил мэр города Игорь Терехов в 15.19, "прилет" зафиксирован по жилищному сектору — несколько частных домов разрушены.

Руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов заявил о разрушении гражданской инфраструктуры и назвал точное количество раненых.

Пять человек получили обломочные ранения в результате ударов по Харькову. Среди раненых двое детей: 13 и 16 лет — легкие.

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