Российская армия обстреляла Волчанск. Есть погибшие и раненые

18 мая в результате обстрела армией РФ Волчанска и села Украинское Волчанской громады погибла женщина, пять человек травмированы.
Россия снова атаковала Волчанск, есть жертвы
По данным следствия, 18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Погибла 60-летняя женщина. Получили ранения двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две жительницы 68 лет.
Также под ударами врага сегодня было село Украинское Волчанской территориальной громады, там травмирован 59-летний гражданский мужчина.
При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
В Харькове в результате обстрела РФ пострадали дети
Около 15:00 российские террористические войска снова обстреляли Харьков.
Как отметил мэр города Игорь Терехов в 15.19, "прилет" зафиксирован по жилищному сектору — несколько частных домов разрушены.
Руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов заявил о разрушении гражданской инфраструктуры и назвал точное количество раненых.
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