Солдаты РФ расстреляли человека с инвалидностью в Волчанске. Начато расследование

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими оккупантами мужчины с инвалидностью в Волчанске.

Что известно о расстреле солдатами РФ гражданского в Волчанске

Как сообщается, мониторингом социальных сетей, а именно телеграмм-канала журналиста Андрея Цаплиенко, была обнаружена публикация, в которой говорится, что аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства над Волчанском обнаружили тело погибшего человека в кресле колесном возле местной больницы, которую захватили.

Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался отъехать подальше от медицинского учреждения, но российские военные расстреляли его и бросили в колесном кресле стоять посреди разбитой улицы.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

Военные преступления РФ в Волчанске

Российские военные начали массовый террор над гражданским населением в Волчанске Харьковской области. Захватчики расстреливают гражданских и охотятся на волонтеров.

В частности, во время наступательных действий российской армии в Волчанской общине Харьковской области оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая.

13 мая некоторым из них удалось скрыться и добраться до волонтеров.

Потерпевшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население должно быть расстреляно.