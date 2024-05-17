Солдати РФ розстріляли людину з інвалідністю у Вовчанську. Розпочато розслідування

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими окупантами чоловіка з інвалідністю у Вовчанську.

Що відомо про ростріл солдатами РФ цивільного у Вовчанську

Як повідомляється, моніторингом соціальних мереж, а саме телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнка, було виявлено публікацію, в якій йдеться про те, що аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над Вовчанськом виявили тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили росіяни.

Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але російські військові розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України

Воєнні злочини РФ у Вовчанську

Російські військові розпочали масовий терор над цивільним населенням у Вовчанську Харківської області. Загарбники розстрілюють цивільних і полюють на волонтерів.

Зокрема, під час наступальних дій російської армії у Вовчанській громаді Харківської області окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня.

13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.