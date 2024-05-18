Російська армія обстріляла Вовчанськ. Є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія обстріляла Вовчанськ. Є загибла та поранені

Харківська обласна прокуратура
Вовчанськ

18 травня внаслідок обстрілу армією РФ Вовчанська та села Українське Вовчанської громади загинула жінка, пʼятеро людей травмовані.

Росія знову атакувала Вовчанськ, є жертви

За даними слідства, 18 травня окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.

Також під ударами ворога сьогодні було село Українське Вовчанської територіальної громади, там травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

У Харкові внаслідок обстрілу РФ постраждали діти

Близько 15.00 російські терористичні війська знову обстріляли Харків.

Як зазначив мер міста Ігор Терехов о 15.19, "приліт" зафіксовано по житловому сектору — кілька приватних будинків зруйновано.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про руйнування цивільної інфраструктури та назвав точну кількість поранених.

Пʼять людей отримали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед поранених двоє дітей: 13 та 16 років — легкі.

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