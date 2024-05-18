Російська армія обстріляла Вовчанськ. Є загибла та поранені

18 травня внаслідок обстрілу армією РФ Вовчанська та села Українське Вовчанської громади загинула жінка, пʼятеро людей травмовані.
Росія знову атакувала Вовчанськ, є жертви
За даними слідства, 18 травня окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.
Також під ударами ворога сьогодні було село Українське Вовчанської територіальної громади, там травмовано 59-річного цивільного чоловіка.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
У Харкові внаслідок обстрілу РФ постраждали діти
Близько 15.00 російські терористичні війська знову обстріляли Харків.
Як зазначив мер міста Ігор Терехов о 15.19, "приліт" зафіксовано по житловому сектору — кілька приватних будинків зруйновано.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про руйнування цивільної інфраструктури та назвав точну кількість поранених.
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