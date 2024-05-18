У Вовчанську армія РФ обстріляла авто з цивільними. Загинуло двоє людей

У Вовчанську на Харківщині авто із цивільними потрапило під російський обстріл. Загинули дві людини.
Армія РФ знову вбила цивільних у Вовчанську на Харківщині
За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагалися на авто виїхати з Вовчанська. Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.
70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці, а дружина водія і ще один пасажир отримали поранення.
Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Воєнні злочини РФ у Вовчанську
Російські військові розпочали масовий терор над цивільним населенням у Вовчанську Харківської області. Загарбники розстрілюють цивільних і полюють на волонтерів.
Зокрема, під час наступальних дій російської армії у Вовчанській громаді Харківської області окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня.
13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів.
Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.
Також Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими окупантами чоловіка з інвалідністю у Вовчанську
Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але російські військові розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці.
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