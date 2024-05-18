У Вовчанську армія РФ обстріляла авто з цивільними. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

У Вовчанську армія РФ обстріляла авто з цивільними. Загинуло двоє людей

Офіс Генерального прокурора
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У Вовчанську на Харківщині авто із цивільними потрапило під російський обстріл. Загинули дві людини.

Армія РФ знову вбила цивільних у Вовчанську на Харківщині

За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагалися на авто виїхати з Вовчанська. Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.

70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці, а дружина водія і ще один пасажир отримали поранення.

Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Воєнні злочини РФ у Вовчанську

Російські військові розпочали масовий терор над цивільним населенням у Вовчанську Харківської області. Загарбники розстрілюють цивільних і полюють на волонтерів.

Зокрема, під час наступальних дій російської армії у Вовчанській громаді Харківської області окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня.

13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів. 

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Також Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими окупантами чоловіка з інвалідністю у Вовчанську

Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але російські військові розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці.

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Армія РФ розстріляла полоненого цивільного у Вовчанську
Ігор Клименко
Російський військовий
Категорія
Україна
Дата публікації
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Солдати РФ розстріляли людину з інвалідністю у Вовчанську. Розпочато розслідування
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