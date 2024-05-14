Російські військові розстріляли цивільного на Харківщині — Офіс Генпрокурора

На Харківщині російський окупант вбив цивільного

Як зазначається, 14 травня у селі Стариця Вовчанської громади російський військовий впритул розстріляв 46-річного чоловіка.

Також відомо, що того ж дня під час озброєного нападу росіян зник ще один чоловік. Його місцеперебування наразі невідомо.

На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство, — повідомляє Харківська прокуратура. Поширити

Прокурори повідомляють, що у населеному пункті тривають бойові дії.

Російські військові обговорюють розстріл мирного населення

Під час наступальних дій російської армії у Вовчанській громаді Харківської області окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня.

13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Окрім цього, за інформацією прокуратури цивільне населення Вовчанська, яке взяли у полон, примушували надавати медичну допомогу окупаційній армії.