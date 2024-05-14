Российские военные расстреляли гражданского в Харьковской области — Офис Генпрокурора
Категория
Украина
Дата публикации

Российские военные расстреляли гражданского в Харьковской области — Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора
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14 мая в селе Старица Волчанской общины российский военный в упор расстрелял гражданского мужчину.

В Харьковской области российский оккупант убил гражданского

Как отмечается, 14 мая в селе Старица Волчанской общины российский военный в упор расстрелял 46-летнего мужчину.

Также известно, что в тот же день во время вооруженного нападения россиян скрылся еще один человек. Его местонахождение пока неизвестно.

В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство, сообщает Харьковская прокуратура.

Прокуроры сообщают, что в населенном пункте продолжаются боевые действия.

Российские военные обсуждают расстрел мирного населения

Во время наступательных действий российской армии в Волчанской общине Харьковской области оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая.

13 мая некоторым из них удалось скрыться и добраться до волонтеров.

Потерпевшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население должно быть расстреляно.

Кроме этого, по информации прокуратуры гражданское население Волчанска, которое взяло в плен, заставляли оказывать медицинскую помощь оккупационной армии.

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