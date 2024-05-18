В Волчанске армия РФ обстреляла авто с гражданскими. Погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

В Волчанске армия РФ обстреляла авто с гражданскими. Погибли два человека

Офис Генерального прокурора
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В Волчанске на Харьковщине автомобиль с гражданскими попал под российский обстрел. Погибли два человека.

Армия РФ снова убила гражданских в Волчанске на Харьковщине

По данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на авто выехать из Волчанска. По дороге по городу они попали под вражеский обстрел.

70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте, а жена водителя и еще один пассажир получили ранения.

Прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Военные преступления РФ в Волчанске

Российские военные начали массовый террор над гражданским населением в Волчанске Харьковской области. Захватчики расстреливают гражданских и охотятся на волонтеров.

В частности, во время наступательных действий российской армии в Волчанской общине Харьковской области оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая.

13 мая некоторым из них удалось скрыться и добраться до волонтеров.

Потерпевшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население должно быть расстреляно.

Также Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими оккупантами мужчины с инвалидностью в Волчанске

Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался отъехать подальше от медицинского учреждения, но российские военные расстреляли его и бросили в колесном кресле стоять посреди разбитой улицы.

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