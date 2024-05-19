ЗСУ вдалося повернути деякі позиції на Харківщині — комбат 92-ї ОШБр

ЗСУ ефективно відбивають наступ росіян на Харківщині і навіть змогли повернути деякі захоплені позиції та взяти полонених.
ЗСУ вдалося послабити ударний штурмовий потенціал армії РФ
Про це розповів командир батальйону ударних БПЛА «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.
Федоренко зазначив, що росіянам не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні цілі. Він додав, що українським воїнам вдається не лише оборонятися, але й здійснювати дії для покращення положення.
В результаті виконання цих операцій маємо не тільки повернуті позиції, а і додатково противника, який взятий у полон. Противнику потрібно буде поповнити втрати, і противник це робить, перегруповується, залучає додаткові резерви. Кожний окупант, який знищений на нашій землі — це мінус до ударних штурмових спроможностей противника, — сказав Федоренко.
Яка ситуація поблизу Вовчанська
Юрій Федоренко також розповів детальніше про те, що відбувається поблизу Вовчанська.
Сили оборони б’ють противника на підступах до Вовчанська і роблять це достатньо ефективно. Так чи інакше ситуацію майже повною мірою вдалося стабілізувати.
Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, продовжує ліквідовувати російських військових в Харківській області під час нового наступу окупантів.
За словами російських добровольчих сил, наразі вони виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу, який армія РФ розпочала 10 травня.
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