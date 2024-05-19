ЗСУ вдалося повернути деякі позиції на Харківщині — комбат 92-ї ОШБр
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вдалося повернути деякі позиції на Харківщині — комбат 92-ї ОШБр

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

ЗСУ ефективно відбивають наступ росіян на Харківщині і навіть змогли повернути деякі захоплені позиції та взяти полонених.

ЗСУ вдалося послабити ударний штурмовий потенціал армії РФ

Про це розповів командир батальйону ударних БПЛА «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

І в ці хвилини точаться бої. Якщо казати за останні декілька днів: Силам оборони значно вдалося побити ударний штурмовий потенціал противника, з погляду, знищення та пошкодження легкої броньованої техніки, артзасобів і штурмових груп противника, — розповів Федоренко.

Федоренко зазначив, що росіянам не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні цілі. Він додав, що українським воїнам вдається не лише оборонятися, але й здійснювати дії для покращення положення.

В результаті виконання цих операцій маємо не тільки повернуті позиції, а і додатково противника, який взятий у полон. Противнику потрібно буде поповнити втрати, і противник це робить, перегруповується, залучає додаткові резерви. Кожний окупант, який знищений на нашій землі — це мінус до ударних штурмових спроможностей противника, — сказав Федоренко.

Яка ситуація поблизу Вовчанська

Юрій Федоренко також розповів детальніше про те, що відбувається поблизу Вовчанська.

Якщо казати про напрямок населеного пункту Вовчанськ, то противнику принципово важливо „втягнутись“ саме в житлову забудову тому що в переважній кількості живої сили противнику простіше вести бойові дії саме в міській забудові, — заявив комбриг.

Сили оборони б’ють противника на підступах до Вовчанська і роблять це достатньо ефективно. Так чи інакше ситуацію майже повною мірою вдалося стабілізувати.

Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, продовжує ліквідовувати російських військових в Харківській області під час нового наступу окупантів.

За словами російських добровольчих сил, наразі вони виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу, який армія РФ розпочала 10 травня.

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