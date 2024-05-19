ВСУ тайно перебросили бригады под Харьков перед наступлением армии РФ — Sky News

Украина скрыто опрокинула дополнительные силы под Харьков за несколько дней до того, как россияне во второй раз с начала войны попытались прорваться в Харьков 10 мая.

ВСУ тайно опрокинули бригады под Харьков перед наступлением армии РФ

Командир артиллерийского подразделения 57-й бригады, 26-летний Александр с позывным "Черный", рассказал, что его пушки даже вели огонь по российским войскам за день до вторжения. По его словам, россияне "нагло" скапливались на своей стороне границы.

Мы били по танкам на границе… это была уже настоящая война, — рассказывает он. Поделиться

Командир другого артиллерийского подразделения также подтвердил, что бригада заранее была переброшена для укрепления обороны на этом направлении. Ранее эти войска держали оборону вблизи Купянска.

Неназванный собеседник издания, описывая первые несколько дней наступления россиян в Харьковскую область, сказал, что в определенные моменты он боялся, что "мы потеряли линию фронта". По его словам, по состоянию на данный момент ситуация стабилизирована, но "мы не знаем, как долго это может длиться".

Уже упомянутый командир артиллеристов Александр рассказывает, что из-под Купянска к северу Харьковщины его подразделение перевели 4-5 мая. По его мнению, это произошло немного поздно и они не успел как следует подготовиться.

Я не знаю всей ситуации и почему это произошло. Но точно знаю, что для лучшего отражения [атаки] нам может понадобиться либо больше времени, либо лучше подготовленные позиции, — сказал он. Поделиться

По словам военного, российское наступление началось с трехчасового артиллерийского обстрела украинских позиций, после чего сухопутные войска пересекли границу. Он описал линию фронта как первоначально "хрупкую", но сейчас, по его мнению, Россия упустила возможность совершить значительный прорыв.

До сих пор у них был шанс. Даже в своем районе я знал, где у нас есть пробелы, куда они могли проскочить. Сейчас у нас таких пробелов нет. Я доволен, что нам удалось стабилизировать ситуацию, — сказал он. Поделиться

Битва за Харьков

Важную роль в отражении российского наступления в Харьковской области играют подразделения беспилотной авиации. Корреспондент британского The Times провел день на передовой с украинскими бойцами и рассказал об увиденном.

Между тем, Украина строит третью линию обороны в Харьковской области. По словам главы обладминистрации Олега Синегубова, регион полностью справляется с этой задачей.