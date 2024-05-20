Наступ армії РФ на Харківщину не стане вирішальною битвою — генерал Годжес

Колишній командувач армією США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес зазначив, що битва за Харківську область не стане вирішальною у розв'язаній Росією війні проти України.
Генерал Годжес прокоментував наступ РФ на Харківщині
За його словами, навіть попри те, що Україна не отримала всієї необхідної підтримки від партнерів, ЗСУ змогли загальмувати просування росіян на Харківському напрямку.
І це виводить на перший план нездатність Росії досягти чогось значного.
Крім того, на його думку, логістична ситуація в найближчі місяці має покращитися для України.
Чому армія РФ не має успіхів у війні проти України
Раніше Годжес зазначив, що злочинна армія РФ використовує у кілька разів більше боєприпасів, ніж українські військові та ймовірно мобілізує на війну до 30 тис росіян щомісяця.
Генерал у відставці зазначив, що останнім часом у західних країнах обговорюють дефіцит боєприпасів в українських військових та втрату Авдіївки, однак майже нічого не кажуть про проблеми в окупаційної російської армії.
Він також зазначив, що перевага російських окупантів у кількостях 5:1 чи 10:1 сприймається як щось само собою зрозуміле.
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