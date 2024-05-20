Наступ армії РФ на Харківщину не стане вирішальною битвою — генерал Годжес
Категорія
Україна
Дата публікації

Наступ армії РФ на Харківщину не стане вирішальною битвою — генерал Годжес

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Джерело:  24 канал

Колишній командувач армією США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес зазначив, що битва за Харківську область не стане вирішальною у розв'язаній Росією війні проти України.

Генерал Годжес прокоментував наступ РФ на Харківщині

Битва за Харківщину не стане вирішальною, адже якби вона такою була, то це б означало, що вона закінчить війну. Я цього не бачу. Також не вірю, що Росія має можливість досягти вирішального нокауту України, — заявив генерал Годжес.

За його словами, навіть попри те, що Україна не отримала всієї необхідної підтримки від партнерів, ЗСУ змогли загальмувати просування росіян на Харківському напрямку.

І це виводить на перший план нездатність Росії досягти чогось значного.

Це вказує на проблеми, які все ще має Росія, — акцентував Годжес.

Крім того, на його думку, логістична ситуація в найближчі місяці має покращитися для України.

Чому армія РФ не має успіхів у війні проти України

Раніше Годжес зазначив, що злочинна армія РФ використовує у кілька разів більше боєприпасів, ніж українські військові та ймовірно мобілізує на війну до 30 тис росіян щомісяця.

Генерал у відставці зазначив, що останнім часом у західних країнах обговорюють дефіцит боєприпасів в українських військових та втрату Авдіївки, однак майже нічого не кажуть про проблеми в окупаційної російської армії.

Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності, — підкреслив Годжес.

Він також зазначив, що перевага російських окупантів у кількостях 5:1 чи 10:1 сприймається як щось само собою зрозуміле.

Можливо це подекуди і так, але в них немає здатності експлуатувати це, бо росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів. Війна — це не лише про математику і хто має більше людей — ми програли у В'єтнамі і в Афганістані, — пояснює Годжес.

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