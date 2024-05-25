Зеленський розкрив співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ у битві за Харківщину
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ у битві за Харківщину

Зеленський
Джерело:  online.ua

Як стверджує український лідер Володимир Зеленський, новий наступ Росії у Харківській області закінчився військовими жертвами 1 до 8 — один воїн ЗСУ на вісім солдатів РФ.

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Президент України вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що диктатору Путіна абсолютно начхати на людські життя, тому він не шкодує своїх вояк та тисячами кидає їх у жерло війни.

Мало того, йому наплювати на те, хто якою мовою говорить. Йому наплювати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових. Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи понад два тижні тому, [закінчився] військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян. І скажіть, десь там дається ця статистика, йому цікаві [втрати людей] чи ні? До цього на тиждень було близько 2-3 тис. жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що 2-3 тис російських сімей за лічені тижні втратили своїх дітей.

Однак цей факт чомусь більше хвилює Зеленського, аніж Путіна.

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Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там — у СПА, який показували неодноразово? Він у цей час займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від усього цього кровопролиття, — підкреслив президент України.

На переконання Володимира Зеленського, головна проблема наразі полягає в тому, щоб світ не посипався.

Він також додав, що жодна з країн: ні Киргизстан, ні Казахстан, у якого хороші зв'язки з Китаєм, наодинці не витримає війну з Росією.

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