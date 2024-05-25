Зеленський розкрив співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ у битві за Харківщину

Як стверджує український лідер Володимир Зеленський, новий наступ Росії у Харківській області закінчився військовими жертвами 1 до 8 — один воїн ЗСУ на вісім солдатів РФ.

Армія РФ знову зазнала масштабних втрат у живій силі

Президент України вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що диктатору Путіна абсолютно начхати на людські життя, тому він не шкодує своїх вояк та тисячами кидає їх у жерло війни.

Мало того, йому наплювати на те, хто якою мовою говорить. Йому наплювати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових. Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи понад два тижні тому, [закінчився] військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян. І скажіть, десь там дається ця статистика, йому цікаві [втрати людей] чи ні? До цього на тиждень було близько 2-3 тис. жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що 2-3 тис російських сімей за лічені тижні втратили своїх дітей.

Однак цей факт чомусь більше хвилює Зеленського, аніж Путіна.

Росіяни продовжують вмирати за амбіції російського диктатора

Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там — у СПА, який показували неодноразово? Він у цей час займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від усього цього кровопролиття, — підкреслив президент України. Поширити

На переконання Володимира Зеленського, головна проблема наразі полягає в тому, щоб світ не посипався.