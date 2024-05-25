Зеленський розкрив співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ у битві за Харківщину

Як стверджує український лідер Володимир Зеленський, новий наступ Росії у Харківській області закінчився військовими жертвами 1 до 8 — один воїн ЗСУ на вісім солдатів РФ.
Армія РФ знову зазнала масштабних втрат у живій силі
Президент України вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що диктатору Путіна абсолютно начхати на людські життя, тому він не шкодує своїх вояк та тисячами кидає їх у жерло війни.
Глава держави звертає увагу на те, що 2-3 тис російських сімей за лічені тижні втратили своїх дітей.
Однак цей факт чомусь більше хвилює Зеленського, аніж Путіна.
Росіяни продовжують вмирати за амбіції російського диктатора
На переконання Володимира Зеленського, головна проблема наразі полягає в тому, щоб світ не посипався.
Він також додав, що жодна з країн: ні Киргизстан, ні Казахстан, у якого хороші зв'язки з Китаєм, наодинці не витримає війну з Росією.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-