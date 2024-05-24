Зеленський провів у Харкові нараду щодо оборони та енергетики міста

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова 24 травня та провів нараду з оборони та підготовки до опалювального сезону.
Як пройшла нарада Зеленського у Харкові
На нараді глава держави Володимир Зеленський заслухав доповіді з безпеки та оборони Харківської області, зокрема про ситуацію у районі міста Вовчанськ.
Також важливою темою була підготовка до опалювального сезону та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема тема — забезпеченню житлом жителів, які були переміщені з населених пунктів Харківської області, де тривають ворожі обстріли.
Яка ситуація у Харківській області
Останніми місяцями російські війська посилили обстріли Харкова, місто фактично щодня перебуває під ворожими ударами.
Зокрема, 23 травня росіяни вдарили ракетами по великій друкарні у Харкові, внаслідок чого загинули сім осіб.
Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.
Крім того, окупанти пішли в наступ у Харківській області. Тривають бойові у районі міста Вовчанськ.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни хотіли захопити Вовчанськ за два дні і дійти до Харкова за п'ять днів. За його словами, наразі загрози для Харкова немає.
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