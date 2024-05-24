Зеленський провів у Харкові нараду щодо оборони та енергетики міста

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова 24 травня та провів нараду з оборони та підготовки до опалювального сезону.

Як пройшла нарада Зеленського у Харкові

На нараді глава держави Володимир Зеленський заслухав доповіді з безпеки та оборони Харківської області, зокрема про ситуацію у районі міста Вовчанськ.

Також важливою темою була підготовка до опалювального сезону та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема тема — забезпеченню житлом жителів, які були переміщені з населених пунктів Харківської області, де тривають ворожі обстріли.

Усе місто, уся Харківська область заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу — як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя. Володимир Зеленський Президент України

Яка ситуація у Харківській області

Останніми місяцями російські війська посилили обстріли Харкова, місто фактично щодня перебуває під ворожими ударами.

Зокрема, 23 травня росіяни вдарили ракетами по великій друкарні у Харкові, внаслідок чого загинули сім осіб.

Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.

Крім того, окупанти пішли в наступ у Харківській області. Тривають бойові у районі міста Вовчанськ.