Зеленський провів у Харкові нараду щодо оборони та енергетики міста
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оборони та енергетики міста

Володимир Зеленський
зеленський

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова 24 травня та провів нараду з оборони та підготовки до опалювального сезону.

Як пройшла нарада Зеленського у Харкові

На нараді глава держави Володимир Зеленський заслухав доповіді з безпеки та оборони Харківської області, зокрема про ситуацію у районі міста Вовчанськ.

Також важливою темою була підготовка до опалювального сезону та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема тема — забезпеченню житлом жителів, які були переміщені з населених пунктів Харківської області, де тривають ворожі обстріли.

Усе місто, уся Харківська область заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу — як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Яка ситуація у Харківській області

Останніми місяцями російські війська посилили обстріли Харкова, місто фактично щодня перебуває під ворожими ударами.

Зокрема, 23 травня росіяни вдарили ракетами по великій друкарні у Харкові, внаслідок чого загинули сім осіб.

Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.

Крім того, окупанти пішли в наступ у Харківській області. Тривають бойові у районі міста Вовчанськ.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни хотіли захопити Вовчанськ за два дні і дійти до Харкова за п'ять днів. За його словами, наразі загрози для Харкова немає.

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