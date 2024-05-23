За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, очільник військової розвідки Кирило Буданов прийняв участь у відбитті наступу окупаційної армїі РФ на Харківщині.

Що відомо про участь Буданова у бойових операціях на Харківщині та інших напрямках

Юсов зазначив, що очільник ГУР взяв участь в одній з бойових операцій на початку наступу окупаційної армії РФ на Харківщині.

За словами представника ГУР, у мережі швидко поширились кадри, ймовірно, з Харківської області, де спецпідрозділи військової розвідки, зокрема, підрозділ “Тимура”, одними з перших долучились до відбиття атак окупаційної армії у Харківській області.

Юсов зазначив, що бійці спецпідрозділів ГУР МО продовжують завдати численних втрат підрозділам злочинної армії РФ, захищаючи суверенні українські території.

При цьому він зазначив, що очільник ГУР Кирило Буданов регулярно бере участь у таких операціях.

Представник ГУР додав, що Буданов безпосередньо бере участь у бойових операціях та заходах поблизу лінії фронту.

І це не лише для того, щоб просто взяти участь заради участі. Це важлива складова для підняття морально-психологічної мотивації бійців, — пояснив Юсов. Поширити

Юсов зауважив, що після початку наступу ворога у Харківській області одним із перших, хто зустрів росіян і чинив їм потужний опір, точно були спецпризначенці ГУР МО, як і інші складові Сил безпеки і оборони. А Кирило Буданов також був там.

Що відомо про перебування Буданова на Харківщині

Зазначається, що очільник ГУР дав інтерв’ю журналістам The New York Times, перебуваючи у той час у захищенному бункері на Харківщині разом з іншими українськими командирами.

Підкреслюється, що Буданов був одним з тих, хто безпосередньо контролював оборонну операцію українських військових.

Після цього Буданов також доповідав про ситуацію у зонах бойових дій на Харківщині, перебувачи безпосередньо в районі лінії фронту.