По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, глава военной разведки Кирилл Буданов принял участие в отражении наступления оккупационной армии РФ в Харьковской области.

Что известно об участии Буданова в боевых операциях в Харьковской области и других направлениях

Юсов отметил, что глава ГУР принял участие в одной из боевых операций в начале наступления оккупационной армии РФ в Харьковской области.

По словам представителя ГУР, в сети быстро распространились кадры, вероятно, из Харьковской области, где спецподразделения военной разведки, в частности, подразделение Тимура, одними из первых присоединились к отражению атак оккупационной армии в Харьковской области.

Юсов отметил, что бойцы спецподразделений ГУР МО продолжают нанести многочисленные потери подразделениям преступной армии РФ, защищая суверенные украинские территории.

При этом он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов регулярно принимает участие в таких операциях.

Представитель ГУР добавил, что Буданов участвует непосредственно в боевых операциях и мероприятиях вблизи линии фронта.

И это не только для того, чтобы просто поучаствовать ради участия. Это важная составляющая для поднятия морально-психологической мотивации бойцов, — объяснил Юсов. Поделиться

Юсов отметил, что после начала наступления врага в Харьковской области одним из первых, кто встретил россиян и оказывал им мощное сопротивление, точно были спецназовцы ГУР МО, как и другие составляющие Сил безопасности и обороны. А Кирилл Буданов тоже был там.

Что известно о пребывании Буданова в Харьковской области

Отмечается, что глава ГУР дал интервью журналистам The New York Times, находясь в то время в защищенном бункере Харьковской области вместе с другими украинскими командирами.

Подчеркивается, что Буданов был одним из тех, кто непосредственно контролировал оборонную операцию украинских военных.

После этого Буданов также докладывал о ситуации в зонах боевых действий в Харьковской области, находящиеся непосредственно в районе линии фронта.