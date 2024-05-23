День героев. Буданов выступил с мощным обращением к украинцам — видео

23 мая в Украине отмечается День Героев. Это национальный праздник, во время которого чествуют борцов за свободу и независимость нашего государства.

Буданов поздравил украинцев с Днем Героев и поблагодарил за защиту

Как отметил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, 23 мая Украина отмечает День Героев. Почитает людей, ставших крепким щитом украинской воли, опорой нашего суверенитета и независимости.

Со времен Киевской Руси и Казаки украинские рыцари были на страже своей страны. Уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага. Во время национально-освободительной борьбы 20 века украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства. Этот путь следует завершить. На нашу судьбу это удалось. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

Буданов также добавил, что от прошлого до настоящего времени Герои Украины объединены единым духом. Каждый день в бою за правду — тяжелое испытание силы, мужества и веры. Но, несмотря на все испытания, будущее Украины непреклонно — в кругу свободных демократических народов.

Военные, медики, спасатели, волонтеры, добровольцы. Все, кто сегодня дают отпор российской агрессии, — стоят высочайшего уважения и признания, — отметил глава ГУР. Поделиться

Кирилл Буданов отметил, что бойцы военной разведки Украины не раз доказали свое мужество, верность стране и присяге.

Какое бы ожесточенное сражение не ждало нас впереди, твердо стоим вместе на своей земле. И пусть каждый, кто наступает на наши принципы и нашу волю, заплатит за это высокую цену. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

В Украине 23 мая отмечают День Героев

День Героев — день борцов за свободу страны, начиная от рыцарей времен Киевской Руси и до участников Революции Достоинства, бойцов АТО/ООС в Донбассе, нынешних защитников Украины.

Идея памятной даты, которая чествовала бы борцов-героев, зародилась в национально-освободительном движении во время Второй мировой войны. Ее ввели постановление второго Великого собрания ОУН в апреле 1941 года.

Впоследствии День Героев отмечала украинская диаспора. В независимой Украине День Героев 23 мая стал отмечать шире после нападения России в 2014 году.