День героев. Буданов выступил с мощным обращением к украинцам — видео

23 мая в Украине отмечается День Героев. Это национальный праздник, во время которого чествуют борцов за свободу и независимость нашего государства.
Буданов поздравил украинцев с Днем Героев и поблагодарил за защиту
Как отметил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, 23 мая Украина отмечает День Героев. Почитает людей, ставших крепким щитом украинской воли, опорой нашего суверенитета и независимости.
Буданов также добавил, что от прошлого до настоящего времени Герои Украины объединены единым духом. Каждый день в бою за правду — тяжелое испытание силы, мужества и веры. Но, несмотря на все испытания, будущее Украины непреклонно — в кругу свободных демократических народов.
Кирилл Буданов отметил, что бойцы военной разведки Украины не раз доказали свое мужество, верность стране и присяге.
В Украине 23 мая отмечают День Героев
День Героев — день борцов за свободу страны, начиная от рыцарей времен Киевской Руси и до участников Революции Достоинства, бойцов АТО/ООС в Донбассе, нынешних защитников Украины.
Идея памятной даты, которая чествовала бы борцов-героев, зародилась в национально-освободительном движении во время Второй мировой войны. Ее ввели постановление второго Великого собрания ОУН в апреле 1941 года.
Впоследствии День Героев отмечала украинская диаспора. В независимой Украине День Героев 23 мая стал отмечать шире после нападения России в 2014 году.
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