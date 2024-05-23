День Героїв. Буданов виступив з потужним зверненням до українців — відео

23 травня в Україні відзначають День Героїв. Це національне свято, під час якого вшановують борців за свободу і незалежність нашої держави.
Буданов привітав українців з Днем Героїв та подякував за захист
Як відзначив очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, 23 травня Україна відзначає «День Героїв». Вшановує людей, які стали міцним щитом української волі, опорою нашого суверенітету і незалежності.
Буданов також додав, що від минулого до тепер Герої України об’єднані єдиним духом. Кожен день в бою за правду — є важким випробовуванням сили, мужності і віри. Та попри всі випробування, майбутнє України непохитне — у колі вільних демократичних народів.
Кирило Буданов зазначив, що бійці воєнної розвідки України не раз довели свою мужність, вірність країні та присязі.
В Україні 23 травня відзначають День Героїв
День Героїв — день борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців АТО/ООС на Донбасі, нинішніх захисників України.
Ідея пам’ятної дати, яка б вшановувала борців-героїв, зародилася в національно-визвольному русі під час Другої світової війни. Її запровадили постановою другого Великого збору ОУН у квітні 1941 року.
Згодом День Героїв відзначала українська діаспора. У незалежній Україні День Героїв 23 травня стали відзначати ширше після нападу Росії у 2014 році.
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