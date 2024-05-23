День Героїв. Буданов виступив з потужним зверненням до українців — відео

23 травня в Україні відзначають День Героїв. Це національне свято, під час якого вшановують борців за свободу і незалежність нашої держави.

Буданов привітав українців з Днем Героїв та подякував за захист

Як відзначив очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, 23 травня Україна відзначає «День Героїв». Вшановує людей, які стали міцним щитом української волі, опорою нашого суверенітету і незалежності.

З часів Київської Русі та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни. Нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Під час національно-визвольної боротьби 20 століття українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити. Кирило Буданов Очільник ГУР

Буданов також додав, що від минулого до тепер Герої України об’єднані єдиним духом. Кожен день в бою за правду — є важким випробовуванням сили, мужності і віри. Та попри всі випробування, майбутнє України непохитне — у колі вільних демократичних народів.

Військові, медики, рятувальники, волонтери, добровольці. Усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, — вартують найвищої пошани і визнання, — відзначив очільник ГУР. Поширити

Кирило Буданов зазначив, що бійці воєнної розвідки України не раз довели свою мужність, вірність країні та присязі.

Яка б запекла битва не чекала на нас попереду, твердо стоїмо разом на своїй землі. І хай кожен, хто наступає на наші принципи і нашу волю, заплатить за це найвищу ціну. Кирило Буданов Очільник ГУР

В Україні 23 травня відзначають День Героїв

День Героїв — день борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців АТО/ООС на Донбасі, нинішніх захисників України.

Ідея пам’ятної дати, яка б вшановувала борців-героїв, зародилася в національно-визвольному русі під час Другої світової війни. Її запровадили постановою другого Великого збору ОУН у квітні 1941 року.

Згодом День Героїв відзначала українська діаспора. У незалежній Україні День Героїв 23 травня стали відзначати ширше після нападу Росії у 2014 році.