Зеленский провел в Харькове совещание по обороне и энергетике города
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел в Харькове совещание по обороне и энергетике города

Владимир Зеленский
зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков 24 мая и провел совещание по обороне и подготовке к отопительному сезону.

Как прошло совещание Зеленского в Харькове

На совещании глава государства Владимир Зеленский заслушал доклады по безопасности и обороне Харьковской области, в частности, о ситуации в районе города Волчанск.

Также важной темой была подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельная тема — обеспечение жильем жителей, перемещенных из населенных пунктов Харьковской области, где продолжаются вражеские обстрелы.

Весь город, вся Харьковская область заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения — как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Какая ситуация в Харьковской области

В последние месяцы российские войска усилили обстрелы Харькова, город фактически каждый день находится под вражескими ударами.

В частности, 23 мая россияне ударили ракетами по крупной типографии в Харькове, в результате чего погибли семь человек.

Компания «Укрзализныця» также сообщила, что под обстрел попала гражданская железнодорожная инфраструктура.

Кроме того, оккупанты пошли в наступление в Харьковской области. Продолжаются боевые в районе города Волчанск.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне хотели захватить Волчанск за два дня и дойти до Харькова за пять дней. По его словам, пока угрозы для Харькова нет.

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