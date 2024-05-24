Зеленский провел в Харькове совещание по обороне и энергетике города

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков 24 мая и провел совещание по обороне и подготовке к отопительному сезону.
Как прошло совещание Зеленского в Харькове
На совещании глава государства Владимир Зеленский заслушал доклады по безопасности и обороне Харьковской области, в частности, о ситуации в районе города Волчанск.
Также важной темой была подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельная тема — обеспечение жильем жителей, перемещенных из населенных пунктов Харьковской области, где продолжаются вражеские обстрелы.
Какая ситуация в Харьковской области
В последние месяцы российские войска усилили обстрелы Харькова, город фактически каждый день находится под вражескими ударами.
В частности, 23 мая россияне ударили ракетами по крупной типографии в Харькове, в результате чего погибли семь человек.
Компания «Укрзализныця» также сообщила, что под обстрел попала гражданская железнодорожная инфраструктура.
Кроме того, оккупанты пошли в наступление в Харьковской области. Продолжаются боевые в районе города Волчанск.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне хотели захватить Волчанск за два дня и дойти до Харькова за пять дней. По его словам, пока угрозы для Харькова нет.
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