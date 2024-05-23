По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, наступательная операция оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области не преследует цель дальнейшего захвата Харькова.

В ГУР не видят подготовки армии РФ к наступлению в сторону Харькова

Сейчас мы видим именно пограничную операцию и то, что происходит, это не наступление на Харьков, — подчеркнул Юсов. Поделиться

Представитель ГУР также отметил, что украинской разведке и военным хорошо известны планы российских оккупантов по Сумской области.

Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом официально сообщают. Ситуация там хорошо известна и планы и ресурсы врага тоже, — заверил Юсов. Поделиться

Он также предупредил, что кремлевская пропаганда готовит новую волну ИПСО в течение июля для дискредитации Украины.

В частности, россияне обломки от ракет к системам ЗРК Patriot на оккупированных территориях с целью подготовки провокационных материалов.

По словам Юсова, есть информация, что российские оккупанты планируют снова использовать информацию о падении самолета Ил-76 под Белгородом для подготовки новой ИПСО с целью дестабилизации ситуации в Украине и дискредитации нашей страны в глазах иностранных партнеров.

Ориентировочно на июль определенные действия со стороны так называемого Следственного комитета государства агрессора запланированы, где фальсифицируются доказательства. Сразу после этого инцидента россияне поставили задачу своим подразделениям искать обломки, в частности ракет Patriot на временно оккупированных территориях, чтобы пробовать лепить какую-то доказательную базу. Пока лепится плохо, иначе уже была бы активность с их стороны, подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

Юсов также добавил, что российская пропаганда планирует использовать тему теракта в подмосковном ТЦ "Крокус", обвиняя Украину в причастности к этому.

Хотя это не выдерживает никакой критики и в этом нет никакой логики. В том числе попытаться расшатывать ситуацию внутри, вопрос пропаганды делегитимизации украинской власти. Это те направления, по которым враг будет продолжать работать, — отметил представитель ГУР. Поделиться

Относительно информационной пропагандистской кампании "Майдан-3" Юсов отметил, что это продолжающаяся многослойная операция.

Но в общем-то, по его словам, того эффекта, на который враг рассчитывал, не удалось получить.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на Харьковщине

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 28 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

В настоящее время идет отражение вражеской атаки в направлении Муром — Старица на Харьковщине.

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли на Харьковщине 180 захватчиков и 54 единицы вооружения и военной техники, а также склад с боеприпасами.

В районе Купянска с начала суток отбиты 4 вражеских атаки вблизи Стельмаховки и Грековки.

Отмечается, что отражение трех вражеских атак на 10 утра в районах этих населенных пунктов еще продолжалось.

Подчеркивается, что за сутки преступная армия РФ потеряла более 100 окупантов в районе Купянска.

В настоящее время продолжается отражение вражеской атаки в районе села Терны в направлении Лимана на Донетчине и бои вблизи Клищиевки в направлении Краматорска.

В направлении Покровска российские оккупанты с начала суток 4 раза безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.

Две атаки отбиты, продолжаются боевые действия в районе Сокола.

В настоящее время два боестолкновения продолжаются в районах Красногоровки и Водяного.

Успешно отражена вражеская атака возле Старомайорского.

На левобережье Херсонщины враг совершил две атаки в районе Крынок. Отражение одной атаки еще продолжается.