По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, наступательная операция оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области не преследует цель дальнейшего захвата Харькова.
В ГУР не видят подготовки армии РФ к наступлению в сторону Харькова
Представитель ГУР также отметил, что украинской разведке и военным хорошо известны планы российских оккупантов по Сумской области.
Он также предупредил, что кремлевская пропаганда готовит новую волну ИПСО в течение июля для дискредитации Украины.
В частности, россияне обломки от ракет к системам ЗРК Patriot на оккупированных территориях с целью подготовки провокационных материалов.
По словам Юсова, есть информация, что российские оккупанты планируют снова использовать информацию о падении самолета Ил-76 под Белгородом для подготовки новой ИПСО с целью дестабилизации ситуации в Украине и дискредитации нашей страны в глазах иностранных партнеров.
Юсов также добавил, что российская пропаганда планирует использовать тему теракта в подмосковном ТЦ "Крокус", обвиняя Украину в причастности к этому.
Относительно информационной пропагандистской кампании "Майдан-3" Юсов отметил, что это продолжающаяся многослойная операция.
Но в общем-то, по его словам, того эффекта, на который враг рассчитывал, не удалось получить.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на Харьковщине
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 28 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
В настоящее время идет отражение вражеской атаки в направлении Муром — Старица на Харьковщине.
В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли на Харьковщине 180 захватчиков и 54 единицы вооружения и военной техники, а также склад с боеприпасами.
В районе Купянска с начала суток отбиты 4 вражеских атаки вблизи Стельмаховки и Грековки.
Отмечается, что отражение трех вражеских атак на 10 утра в районах этих населенных пунктов еще продолжалось.
Подчеркивается, что за сутки преступная армия РФ потеряла более 100 окупантов в районе Купянска.
В настоящее время продолжается отражение вражеской атаки в районе села Терны в направлении Лимана на Донетчине и бои вблизи Клищиевки в направлении Краматорска.
В направлении Покровска российские оккупанты с начала суток 4 раза безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.
Две атаки отбиты, продолжаются боевые действия в районе Сокола.
В настоящее время два боестолкновения продолжаются в районах Красногоровки и Водяного.
Успешно отражена вражеская атака возле Старомайорского.
На левобережье Херсонщины враг совершил две атаки в районе Крынок. Отражение одной атаки еще продолжается.
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