За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наступальна операція окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині не має на меті подальшого захоплення Харкова.

У ГУР не бачать підготовки армії РФ до наступу у бік Харкова

Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію і те що відбувається це не наступ на Харків, — наголосив Юсов. Поширити

Представник ГУР також зазначив, що українській розвідці та військовим добре відомі плани російських окупантів щодо Сумської області.

Суми? Якщо будуть підстави для занепокоєння, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома і плани і ресурси ворога — також, — запевнив Юсов. Поширити

Він також попередив, що кремлівська пропаганда готує нову хвилю ІПСО упродовж липня для дискредитації України.

Зокрема, росіяни уламки від ракет до систем ЗРК Patriot на окупованих територіях із метою підготовки провокаційних матеріалів.

За словами Юсова, є інформація, що російські окупанти планують знову використати інформацію щодо падіння літака Іл-76 під Бєлгородом для підготовки нової ІПСО із метою дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації нашої країни в очах іноземних партнерів.

Орієнтовно на липень певні дії з боку так званого Слідчого комітету держави агресора заплановані, де фальсифікуються якісь докази. Одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати ліпити якусь доказову базу. Поки що ліпиться погано, інакше вже була б активність з їхнього боку, — підкреслив представник ГУР. Поширити

Юсов також додав, що російська пропаганда планує використовувати тему теракту у підмосковному ТЦ "Крокус", звинувачуючи Україну у причетності до цього.

Хоча, це не витримує жодної критики і в цьому немає жодної логіки. В тому числі спробувати розхитувати ситуацію всередині, питання пропаганди делегітимізації української влади. Це ті напрямки, за якими ворог буде продовжувати працювати, — зазначив представник ГУР. Поширити

Щодо інформаційної пропагандистської кампанії "Майдан-3" Юсов зазначив, що це багатошарова операція, яка вона триває.

Але загалом, за його словами, того ефекту, на який ворог розраховував, не вдалося отримати.

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на Харківщині

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 28 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Наразі триває відбиття ворожої атаки у напрямку Муром — Стариця на Харківщині.

У Генштабі зазначили, що протягом минулої доби російські окупанти втратили на Харківщині 180 загарбників та 54 одиниці озброєння та військової техніки, а також склад із боєприпасами.

В районі Куп’янська від початку доби відбито 4 ворожі атаки поблизу Стельмахівки та Греківки.

Зазначається, що відбиття трьох ворожих атак станом на 10 ранку в районах цих населених пунктів ще тривало.

Підкреслюється, що протягом доби злочинна армія РФ втратила більше 100 окупантів в районі Куп’янська.

Наразі також триває відбиття ворожої атаки у районі села Терни у напрямку Лимана на Донеччині та бої поблизу Кліщіївки у напрямку Краматорська.

У напрямку Покровська російські окупанти від початку доби 4 рази безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ.

Дві атаки відбито, тривають бойові дії в районі Сокола.

Наразі два боєзіткнення тривають в районах Красногорівки та Водяного.

Успішно відбито ворожу атаку біля Старомайорського.

На лівобережжі Херсонщини ворог здійснив дві атаки в районі Кринок. Наразі відбиття однієї атаки ще триває.