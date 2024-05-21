ЗСУ стабілізували ситуацію у Вовчанську на Харківщині — ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ стабілізували ситуацію у Вовчанську на Харківщині — ОСУВ "Хортиця"

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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Ситуація в Харківській області залишається складною. Проте Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ.

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську

Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ

Назар Волошин

Назар Волошин

Речник ОСУВ "Хортиця"

Волошин додав, що росіяни не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.

Речник "Хортиці" також зазначив, що на Харківському напрямку за минулий день росіяни здійснили 83 атаки і на ранок на сьогодні вже відбулося 5 бойових зіткнень.

Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ, — зазначив Волошин.

Волошин додав, що поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника.

Однак наші Сили оборони тримаються, намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися якраз в житловій забудові. Однак наші захисники роблять все можливе і не дають йому це зробити, — підсумував речник "Хортиці".

Що відомо про ситуацію у Харківській області

Як офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі.

Російські загарбники спробували кілька разів прорвати оборону українських захисників в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація залишається під контролем ЗСУ.

На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки, — додає Генштаб.

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