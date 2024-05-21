ЗСУ стабілізували ситуацію у Вовчанську на Харківщині — ОСУВ "Хортиця"

Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ, — зазначив Волошин.