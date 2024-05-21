ЗСУ стабілізували ситуацію у Вовчанську на Харківщині — ОСУВ "Хортиця"

Ситуація в Харківській області залишається складною. Проте Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ.
Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську
Волошин додав, що росіяни не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.
Речник "Хортиці" також зазначив, що на Харківському напрямку за минулий день росіяни здійснили 83 атаки і на ранок на сьогодні вже відбулося 5 бойових зіткнень.
Волошин додав, що поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника.
Що відомо про ситуацію у Харківській області
Як офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі.
Російські загарбники спробували кілька разів прорвати оборону українських захисників в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація залишається під контролем ЗСУ.
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