За інформацією речника командування ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українським військовим вдалось частково стабілізувати ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині.

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська та Липців

Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що наразі українські військові переходять до контратак на окремих ділянках фронту у прикордонних районах на Харківщині.

За його словами, воєнні злочинці з армії здійснюють нові спроби прорвати оборону ЗСУ поблизу Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого.

Численні піхотні штурми підтримуються ударами ворожої авіації.

Загалом на Харківщині протягом тижня зафіксовано 83 спроби ворожих атак.

Тільки протягом минулої доби українські військові 11 разів вступали у бій з ворогом.

Що відомо про спроби наступу окупаційної армії РФ

Волошин підкреслив, що ЗСУ стабілізували ситуацію та зменшили кількість штурмів з боку російських окупантів у напрямку населених пунктів Стрілеча та Глибоке.

Українські військові також відбили ворожі атаки південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці.

Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог прагне закріпитися у житловій забудові, але наші захисники не дають їм це зробити, — зазначив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

За його словами, ключовими напрямками наступу російських окупантів є населені пункти Стрілеча і Липці, а також Вовчанськ.

Волошин підкреслив, що окупанти намагаються прорватись до населеного пункту Білий Колодязь та розгорнути наступ в тил ЗСУ.

Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що українським військовим частково вдалось повернути втрачені позиції та завдати численних втрат окупаційній армії РФ.

Підрозділи українських військових продовжують чинити опір російським загарбникам у північній частині Вовчанська.