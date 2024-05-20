По информации спикера командования ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинским военным удалось частично стабилизировать ситуацию в районе Волчанска на Харьковщине.
Что известно о ситуации в районе Волчанска и Липцев
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что сейчас украинские военные переходят к контратак на отдельных участках фронта в приграничных районах Харьковской области.
По его словам, военные преступники из армии предпринимают новые попытки прорвать оборону ВСУ вблизи Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого.
Многочисленные пехотные штурмы поддерживаются ударами вражеской авиации.
Всего в Харьковской области в течение недели зафиксировано 83 попытки вражеских атак.
Только за прошедшие сутки украинские военные 11 раз вступали в бой с врагом.
Что известно о попытках наступления оккупационной армии РФ
Волошин подчеркнул, что ВСУ стабилизировали ситуацию и уменьшили количество штурмов со стороны российских оккупантов в направлении населенных пунктов Стрелка и Глубокое.
Украинские военные также отразили вражеские атаки южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.
По его словам, ключевыми направлениями наступления российских окупантов являются населенные пункты Стрелка и Липцы, а также Волчанск.
Волошин подчеркнул, что оккупанты пытаются прорваться в населенный пункт Белый Колодец и развернуть наступление в тыл ВСУ.
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что украинским военным частично удалось вернуть утраченные позиции и нанести многочисленные потери оккупационной армии РФ.
Подразделения украинских военных продолжают сопротивляться российским захватчикам в северной части Волчанска.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-