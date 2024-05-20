ЗСУ ліквідували майже 2 тис окупантів на Харківському напрямку з початку наступу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували майже 2 тис окупантів на Харківському напрямку з початку наступу

Генштаб ЗСУ
Втрати РФ

З 10 травня російська армія втратила майже 2 тисячі окупантів та 342 одиниці озброєння і військової техніки на Харківському напрямку.

Харківський напрямок став фатальним для майже 2 тис окупантів

Про колосальні втрати армії РФ повідомляється в актуальному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки.

Як розповіли у Генштабі, на Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох.

Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу — у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.

Наступ РФ на Харківську область

У травні російські війська розпочали наступальні дії у Харківській області.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія веде активні бої з метою потіснити українські війська поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці.

Як повідомили у Харківській ОВА, українські війська приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Однак штурми міста не припиняються.

Українські війська стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області. Російські окупанти намагаються просуватись на Липецькому та Слобожанському напрямках, однак їхні спроби були зупинені.

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