ЗСУ ліквідували майже 2 тис окупантів на Харківському напрямку з початку наступу

З 10 травня російська армія втратила майже 2 тисячі окупантів та 342 одиниці озброєння і військової техніки на Харківському напрямку.
Харківський напрямок став фатальним для майже 2 тис окупантів
Про колосальні втрати армії РФ повідомляється в актуальному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Як розповіли у Генштабі, на Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох.
Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу — у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.
Наступ РФ на Харківську область
У травні російські війська розпочали наступальні дії у Харківській області.
За даними Генштабу ЗСУ, російська армія веде активні бої з метою потіснити українські війська поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці.
Як повідомили у Харківській ОВА, українські війська приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Однак штурми міста не припиняються.
Українські війська стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області. Російські окупанти намагаються просуватись на Липецькому та Слобожанському напрямках, однак їхні спроби були зупинені.
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