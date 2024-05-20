У ЄС пропонують посилити ППО України через атаку РФ по Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЄС пропонують посилити ППО України через атаку РФ по Харківщині

Петер Стано
Джерело:  online.ua

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано відреагував на чергову повітряну атаку Росії на Харків та область, внаслідок якої загинуло понад 10 мирних жителів, зокрема вагітна жінка.

У ЄС просять терміново посилити ППО України

За словами Петера Стано, атака РФ на Харківщині — це ще один приклад повної зневаги Росії до людського життя, а також варварського характеру її агресії.

Він зазначив, що ЄС оплакує ці втрати разом з Україною та підтверджує свою прихильність меті, що всі відповідальні за такі напади й воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.

Подібні неодноразові злочини РФ проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони (ППО): вона рятує життя й захищає українські міста і села та їхнє населення.

Петер Стано

Петер Стано

Речник зовнішньополітичної служби ЄС

Що відомо про обстріл Харківщини армією РФ

Внаслідок ранкового удару армією РФ 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 6 людей, 28 дістали поранень.

За даними поліції, п’ять осіб загинули та щонайменше 16 отримали поранення.Зокрема, загинула вагітна жінка.

Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Вісім громадян перебувають у важкому стані.

Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

За даними ОВА, росіяни вдарили двома ракетами "Іскандер-М", застосувавши тактику "подвійного удару".

Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок удару загинуло 6 осіб, поранено 16. У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік, про поранення якого раніше не повідомлялося.

Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

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