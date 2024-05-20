Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отреагировал на очередную воздушную атаку России на Харьков и область, в результате которой погибли более 10 мирных жителей, в том числе беременная женщина.

В ЕС просят срочно усилить ПВО Украины

По словам Петера Стано, атака РФ в Харьковской области — это еще один пример полного пренебрежения России к человеческой жизни, а также варварского характера ее агрессии.

Ukraine: 🇷🇺 continued air attacks against Kharkiv oblast & city killed yesterday over 10 civilians,including a pregnant woman. This is yet another example of Russia’s complete disregard for human life and barbaric nature of its aggression. 1/3 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) May 20, 2024

Он отметил, что ЕС оплакивает эти потери вместе с Украиной и подтверждает свою приверженность целям, что все ответственные за такие нападения и военные преступления будут привлечены к ответственности.

Подобные неоднократные преступления РФ против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизнь и защищает украинские города и села и их население. Петер Стано Спикер внешнеполитической службы ЕС

Что известно об обстреле Харьковщины армией РФ

В результате утреннего удара армией РФ 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 6 человек, 28 получили ранения.

По данным полиции, пять человек погибли и по меньшей мере 16 получили ранения. В частности, погибла беременная женщина.

Среди пострадавших есть 8-летний ребенок, получивший легкие телесные повреждения. Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

По данным ОВА, россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М", применив тактику "двойного удара".

Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате удара погибли 6 человек, ранены 16. В больнице скончался 68-летний гражданский мужчина, о ранении которого ранее не сообщалось.

Судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.