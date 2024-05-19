Армия России попала в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины, есть попадание в припортовую инфраструктуру.

В результате обстрела армией РФ в Херсонской области погибли два человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами были Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львов, Новоалександровка и город Херсон.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, также зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. В частности, повреждена многоэтажка, восемь частных домов, складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и четыре частных автомобиля.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 — получили ранения — заявил председатель областной военной администрации Александр Прокудин. Поделиться

Ситуация в Херсонской области

Часть Херсонской области оккупировали россияне в начале полномасштабного вторжения. ВСУ уволили Херсон и правобережную часть области осенью 2022 года.

В настоящее время российские войска атакуют Херсон и освобожденные населенные пункты почти каждый день.

17 мая оккупанты сбросили взрывчатку на Станислава. Под удар попала машина, где ехал начальник местной военной администрации.

Также российские оккупанты пытаются снова захватить остров Нестрига на Херсонщине.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Они уже гидроцикл применили, это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло. Количество людей в русской форме с загаром синего цвета на берегу этого острова только растет, потому что они вынуждены штурмовые действия проводить из воды, а это открытое место и там это гораздо сложнее.

Также Плетенчук отметил, что не исключено, что враг будет повторять и усиливать попытки штурма благодаря увеличению единиц техники.