Организация Save Ukraine вернула в Украину девочку и пять мальчиков в возрасте от 5 до 12 лет.
Детей из Херсона оккупанты могли вывезти на так называемое "оздоровление"
По словам Председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, из-за угрозы вывоза детей на так называемое "оздоровление" родители отважились уехать из оккупации.
Были ведь случаи, когда детей забирали и не возвращали домой.
Возвращение семей с детьми занималось организация Save Ukraine. В настоящее время с детьми работают медики и психологи.
Глава Херсонской ОВА также сообщил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию в целом удалось вернуть 84 ребенка из Херсонской области.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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