Организация Save Ukraine вернула в Украину девочку и пять мальчиков в возрасте от 5 до 12 лет.

Детей из Херсона оккупанты могли вывезти на так называемое "оздоровление"

По словам Председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, из-за угрозы вывоза детей на так называемое "оздоровление" родители отважились уехать из оккупации.

Были ведь случаи, когда детей забирали и не возвращали домой.

Это была сверхсложная миссия по спасению с задержками на блокпостах и запугиваниями. К счастью, сейчас все дети находятся в безопасности. С ними работают медики и психологи. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Возвращение семей с детьми занималось организация Save Ukraine. В настоящее время с детьми работают медики и психологи.

Глава Херсонской ОВА также сообщил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию в целом удалось вернуть 84 ребенка из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.