По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, Украина вернула с оккупированных Россией территорий еще троих детей - двух мальчиков и девочку.

Что известно о возвращении в Украину похищенных Россией детей

Прокудин отметил, что речь идет об 11-летней девочке, которая осталась одна на оккупированных Россией территориях и рисковала попасть в детский дом.

Кроме нее в Украину также вернули 9-ти и 13-летних мальчиков, надзор за которыми осуществлял старший совершеннолетний брат.

Его, как подчеркнул глава Херсонской ОВА, российские захватчики угрожали забрать в ряды собственной оккупационной армии в Украине.

Глава ОВА добавил, что с начала 2024 года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 66 детей.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.