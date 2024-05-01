Украина вернула еще троих похищенных Россией детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще троих похищенных Россией детей

Похищенный РФ украинский мальчик
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, Украина вернула с оккупированных Россией территорий еще троих детей - двух мальчиков и девочку.

Что известно о возвращении в Украину похищенных Россией детей

Прокудин отметил, что речь идет об 11-летней девочке, которая осталась одна на оккупированных Россией территориях и рисковала попасть в детский дом.

Кроме нее в Украину также вернули 9-ти и 13-летних мальчиков, надзор за которыми осуществлял старший совершеннолетний брат.

Его, как подчеркнул глава Херсонской ОВА, российские захватчики угрожали забрать в ряды собственной оккупационной армии в Украине.

Глава ОВА добавил, что с начала 2024 года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 66 детей.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои фильма не сломались и не сдались, хотя прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина передала Катару список с именами похищенных Россией детей
РФ похищает украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Япония присоединилась к коалиции по возвращению похищенных РФ украинских детей
Дмитрий Лубинец
ребенок
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как усыновляют и перевоспитывают похищенных из Украины детей — расследование
Мальчик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?