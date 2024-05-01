По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, Украина вернула с оккупированных Россией территорий еще троих детей - двух мальчиков и девочку.
Что известно о возвращении в Украину похищенных Россией детей
Прокудин отметил, что речь идет об 11-летней девочке, которая осталась одна на оккупированных Россией территориях и рисковала попасть в детский дом.
Кроме нее в Украину также вернули 9-ти и 13-летних мальчиков, надзор за которыми осуществлял старший совершеннолетний брат.
Его, как подчеркнул глава Херсонской ОВА, российские захватчики угрожали забрать в ряды собственной оккупационной армии в Украине.
Глава ОВА добавил, что с начала 2024 года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 66 детей.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои фильма не сломались и не сдались, хотя прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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