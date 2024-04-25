Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина передала Катару в рамках посреднической миссии список с именами 561 похищенного и депортированного в Россию украинского ребенка.

Что известно о передаче Украиной Катару списка похищенных Россией детей

Мы передали Катару список с именами 561 украинского ребенка, уже у российской стороны! — отметил Лубинец. Поделиться

Он подчеркнул, что по результатам переговоров через посредство Катара уже есть ряд успешных результатов.

Ожидается возвращение группы украинских детей домой. Детали пока не разглашаются.

Состоялась передача Катару списка из 561 похищенного украинского ребенка. Он уже прорабатывается российской стороной.

Обсудили вопросы возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.

Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса. Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы их возвращения в Украину. Отмечу, что, по нашим данным, таких детей может быть более 3,6 тыс., — отметил Лубинец. Поделиться

Что известно о помощи Катару в возвращении из России похищенных детей

Омбудсмен подчеркнул, что Катар согласился быть посредником в переговорах между Украиной и Россией о возвращении незаконно похищенных и депортированных в страну-агрессору украинских детей.

Вопрос возвращения домой гражданских, незаконно удерживаемых РФ, — постоянно в фокусе нашей работы на международное сообщество, — заверил Лубинец. Поделиться

Он также опроверг ложь кремлевской пропаганды по поводу переговоров по возвращению похищенных Россией детей.

Переговоры мы ведем при посредничестве Катара, прямых переговоров Украины с Россией не было, — подчеркнул Лубинец. Поделиться

Что известно о похищении и депортации Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.