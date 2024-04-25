Украина передала Катару список с именами похищенных Россией детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина передала Катару список с именами похищенных Россией детей

РФ похищает украинских детей
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Источник:  online.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина передала Катару в рамках посреднической миссии список с именами 561 похищенного и депортированного в Россию украинского ребенка.

Что известно о передаче Украиной Катару списка похищенных Россией детей

Мы передали Катару список с именами 561 украинского ребенка, уже у российской стороны! — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что по результатам переговоров через посредство Катара уже есть ряд успешных результатов.

  • Ожидается возвращение группы украинских детей домой. Детали пока не разглашаются.

  • Состоялась передача Катару списка из 561 похищенного украинского ребенка. Он уже прорабатывается российской стороной.

  • Обсудили вопросы возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.

Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса. Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы их возвращения в Украину. Отмечу, что, по нашим данным, таких детей может быть более 3,6 тыс., — отметил Лубинец.

Что известно о помощи Катару в возвращении из России похищенных детей

Омбудсмен подчеркнул, что Катар согласился быть посредником в переговорах между Украиной и Россией о возвращении незаконно похищенных и депортированных в страну-агрессору украинских детей.

Вопрос возвращения домой гражданских, незаконно удерживаемых РФ, — постоянно в фокусе нашей работы на международное сообщество, — заверил Лубинец.

Он также опроверг ложь кремлевской пропаганды по поводу переговоров по возвращению похищенных Россией детей.

Переговоры мы ведем при посредничестве Катара, прямых переговоров Украины с Россией не было, — подчеркнул Лубинец.

Что известно о похищении и депортации Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои фильма не сломались и не сдались, хотя прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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