Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина передала Катару в рамках посреднической миссии список с именами 561 похищенного и депортированного в Россию украинского ребенка.
Что известно о передаче Украиной Катару списка похищенных Россией детей
Он подчеркнул, что по результатам переговоров через посредство Катара уже есть ряд успешных результатов.
Ожидается возвращение группы украинских детей домой. Детали пока не разглашаются.
Состоялась передача Катару списка из 561 похищенного украинского ребенка. Он уже прорабатывается российской стороной.
Обсудили вопросы возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.
Что известно о помощи Катару в возвращении из России похищенных детей
Омбудсмен подчеркнул, что Катар согласился быть посредником в переговорах между Украиной и Россией о возвращении незаконно похищенных и депортированных в страну-агрессору украинских детей.
Он также опроверг ложь кремлевской пропаганды по поводу переговоров по возвращению похищенных Россией детей.
Что известно о похищении и депортации Россией украинских детей
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои фильма не сломались и не сдались, хотя прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-