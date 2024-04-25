Похищение Россией украинских детей. Львова-Белова придумала очередную ложь
Категория
Украина
Дата публикации

Похищение Россией украинских детей. Львова-Белова придумала очередную ложь

украинские дети
Читати українською
Источник:  France 24

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова начала утверждать, что РФ и Украина «провели первые очные переговоры» касательно обмена детей. Однако омбудсман Дмитрий Лубинец опроверг новую ложь приспешницы Путина.

Россия пытается создать иллюзию переговоров с Украиной

Мы впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной. В Украину должны поехать 29 детей, в Россию — 19, — заявила французским журналистам Мария Львова-Белова.

Однако приспешница Путина не захотела объяснять, почему украинские дети оказались на российской территории и кто их туда похитил.

На заявление российской уполномоченной по правам ребенка мгновенно отреагировал украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

Он не только опроверг ее ложь, но и обратил внимание на то, что официальные переговоры Киева и Москвы по этому поводу проводят при посредничестве Катара и катарских дипломатов.

Никаких прямых переговоров с российской делегацией сегодня не происходило.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

7 декабря 2023 года Дмитрий Лубинец заявил, что официально подтверждено похищение Россией 19 540 украинских детей.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

В 2023 году команда Online.UA представила документальный фильм "Истерзанное детство", который раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои фильма не сломались и не сдались, хотя прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В Греции состоялась премьера ленты о силе духа украинских детей "Несломленные дети. Я жду"
Несломленные дети. Я жду
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Интервью с Марком Фейгиным. Дети Путина, планы Патрушевых на трон и "мирные предложения" Москвы
Марк Фейгин
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Несломленные дети. Я жду". В Словакии прошел показ ленты online.ua о жизни детей во время войны
Несломленные дети. Я жду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?