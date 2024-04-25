Похищение Россией украинских детей. Львова-Белова придумала очередную ложь

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова начала утверждать, что РФ и Украина «провели первые очные переговоры» касательно обмена детей. Однако омбудсман Дмитрий Лубинец опроверг новую ложь приспешницы Путина.

Россия пытается создать иллюзию переговоров с Украиной

Мы впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной. В Украину должны поехать 29 детей, в Россию — 19, — заявила французским журналистам Мария Львова-Белова. Поделиться

Однако приспешница Путина не захотела объяснять, почему украинские дети оказались на российской территории и кто их туда похитил.

На заявление российской уполномоченной по правам ребенка мгновенно отреагировал украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

Он не только опроверг ее ложь, но и обратил внимание на то, что официальные переговоры Киева и Москвы по этому поводу проводят при посредничестве Катара и катарских дипломатов.

Никаких прямых переговоров с российской делегацией сегодня не происходило. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

7 декабря 2023 года Дмитрий Лубинец заявил, что официально подтверждено похищение Россией 19 540 украинских детей.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

В 2023 году команда Online.UA представила документальный фильм "Истерзанное детство", который раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.