Похищение Россией украинских детей. Львова-Белова придумала очередную ложь

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова начала утверждать, что РФ и Украина «провели первые очные переговоры» касательно обмена детей. Однако омбудсман Дмитрий Лубинец опроверг новую ложь приспешницы Путина.
Россия пытается создать иллюзию переговоров с Украиной
Однако приспешница Путина не захотела объяснять, почему украинские дети оказались на российской территории и кто их туда похитил.
На заявление российской уполномоченной по правам ребенка мгновенно отреагировал украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.
Он не только опроверг ее ложь, но и обратил внимание на то, что официальные переговоры Киева и Москвы по этому поводу проводят при посредничестве Катара и катарских дипломатов.
7 декабря 2023 года Дмитрий Лубинец заявил, что официально подтверждено похищение Россией 19 540 украинских детей.
Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"
В 2023 году команда Online.UA представила документальный фильм "Истерзанное детство", который раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои фильма не сломались и не сдались, хотя прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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