Викрадення Росією українських дітей. Львова-Бєлова вигадала чергову брехню

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова почала стверджувати, що РФ та Україна «провели перші очні переговори» щодо обміну дітей. Однак омбудсман Дмитро Лубінець спростував нову брехню поплічниці Путіна.
Росія намагається створити ілюзію переговорів з Україною
Попри це, поплічниця Путіна не захотіла пояснювати, чому українські діти опинилися на російській території та хто їх туди викрав.
На заяву російської уповноваженої з прав дитини миттєво відреагував український омбудсман Дмитро Лубінець.
Він не лише спростував брехню Львової-Бєлової, а й звернув увагу на те, що офіційні переговори Києва та Москви з цього приводу проводять за посередництва Катару і катарських дипломатів.
7 грудня 2023 року Дмитро Лубінець заявив, що офіційно підтверджено викрадення Росією 19 540 українських дітей.
Чому важливо подивитися фільм "Понівечене дитинство"
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У ній вдалося зібрати реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої фільму не зламалася та не здалися, хоча пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось навіть розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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