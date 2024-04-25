Викрадення Росією українських дітей. Львова-Бєлова вигадала чергову брехню

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова почала стверджувати, що РФ та Україна «провели перші очні переговори» щодо обміну дітей. Однак омбудсман Дмитро Лубінець спростував нову брехню поплічниці Путіна.

Росія намагається створити ілюзію переговорів з Україною

Ми вперше в очному форматі провели переговори з українською стороною. В Україну мають поїхати 29 дітей, у Росію — 19, — заявила французьким журналістам Марія Львова-Бєлова. Поширити

Попри це, поплічниця Путіна не захотіла пояснювати, чому українські діти опинилися на російській території та хто їх туди викрав.

На заяву російської уповноваженої з прав дитини миттєво відреагував український омбудсман Дмитро Лубінець.

Він не лише спростував брехню Львової-Бєлової, а й звернув увагу на те, що офіційні переговори Києва та Москви з цього приводу проводять за посередництва Катару і катарських дипломатів.

Жодних прямих перемовин з російською делегацією сьогодні не відбувалося. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради з прав людини

7 грудня 2023 року Дмитро Лубінець заявив, що офіційно підтверджено викрадення Росією 19 540 українських дітей.

Чому важливо подивитися фільм "Понівечене дитинство"

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У ній вдалося зібрати реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.