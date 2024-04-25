Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна передала Катару у рамках посередницької місії список з іменами 561 викраденої та депортованої до Росії української дитини.

Що відомо про передачу Україною Катару списку викрадених Росією дітей

Ми передали Катару список з іменами 561 української дитини, який уже в російської сторони! — зазначив Лубінець. Поширити

Він підкреслив, що за результатами переговорів за посередництвом Катара вже є низка успішних результатів.

Очікується повернення групи українських дітей додому. Деталі наразі не розголошуються.

Відбулася передача Катару списку з 561 викраденої української дитини. Він вже опрацьовується російською стороною.

Обговорили питання повернення так званих "статусних" дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу. Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними таких дітей може бути понад 3,6 тис, — зазначив Лубінець. Поширити

Що відомо про допомогу Катару у поверненні з Росії викрадених українських дітей

Омбудсмен підкреслив, що Катар погодився бути посередником у перемовинах між Україною та Росією щодо повернення незаконно викрадених та депортованих до країни-агресорки українських дітей.

Питання повернення додому цивільних, яких незаконно утримує РФ, — постійно у фокусі нашої роботи на міжнародну спільноту, — запевнив Лубінець. Поширити

Він також спростував брехню кремлівської пропаганди стосовно переговорів щодо повернення викрадених Росією дітей.

Перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією не було, — наголосив Лубінець. Поширити

Що відомо про викрадення та депортацію Росією українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У ній вдалося зібрати реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.