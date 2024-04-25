Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна передала Катару у рамках посередницької місії список з іменами 561 викраденої та депортованої до Росії української дитини.
Що відомо про передачу Україною Катару списку викрадених Росією дітей
Він підкреслив, що за результатами переговорів за посередництвом Катара вже є низка успішних результатів.
Очікується повернення групи українських дітей додому. Деталі наразі не розголошуються.
Відбулася передача Катару списку з 561 викраденої української дитини. Він вже опрацьовується російською стороною.
Обговорили питання повернення так званих "статусних" дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.
Що відомо про допомогу Катару у поверненні з Росії викрадених українських дітей
Омбудсмен підкреслив, що Катар погодився бути посередником у перемовинах між Україною та Росією щодо повернення незаконно викрадених та депортованих до країни-агресорки українських дітей.
Він також спростував брехню кремлівської пропаганди стосовно переговорів щодо повернення викрадених Росією дітей.
Що відомо про викрадення та депортацію Росією українських дітей
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У ній вдалося зібрати реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої фільму не зламались та не здалися, хоча пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось навіть розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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