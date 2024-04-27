Япония присоединилась к коалиции по возвращению похищенных РФ украинских детей

Япония присоединилась к международной коалиции для возвращения похищенных Россией украинских детей.

К коалиции по возвращению похищенных детей присоединилась Япония

Как отметил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, теперь к коалиции присоединились все члены "Большой семерки".

При такой мощной помощи международных партнеров мы приумножим усилия и обеспечим качественную реализацию четвертого пункта Украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", — говорится в сообщении. Поделиться

Коалиция по возвращению украинских детей была начата 2 февраля 2024 года. Это общая инициатива Украины и Канады. К коалиции присоединились уже 36 стран.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.