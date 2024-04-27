Японія приєдналася до коаліції з повернення викрадених РФ українських дітей

Японія приєдналася до міжнародної коаліції для повернення викрадених Росією українських дітей.
До коаліції з повернення викрадених українських дітей приєдналася Японія
Як зазаначив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, тепер до коаліції приєдналися все члени "Великої сімки".
Коаліція з повернення українських дітей була започаткована 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції приєдналися вже 36 країн.
Росія викрадає українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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