Японія приєдналася до коаліції з повернення викрадених РФ українських дітей

Японія приєдналася до міжнародної коаліції для повернення викрадених Росією українських дітей.

До коаліції з повернення викрадених українських дітей приєдналася Японія

Як зазаначив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, тепер до коаліції приєдналися все члени "Великої сімки".

За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", — йдеться у повідомленні. Поширити

Коаліція з повернення українських дітей була започаткована 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції приєдналися вже 36 країн.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.