Как усыновляют и перевоспитывают похищенных из Украины детей — расследование
Категория
Украина
Дата публикации

Как усыновляют и перевоспитывают похищенных из Украины детей — расследование

Мальчик
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Источник:  online.ua

Журналисты установили еще один случай усыновления в России похищенного оккупантами мальчика из Украины.

Россия продолжает воровать украинских детей

Граждане России продолжают усыновлять украденных украинских детей.

Телеканал "Дождь" рассказал об истории маленького украинца Ивана.

В распоряжении телеканала оказалась аудиозапись разговора женщины, которая выступила истцом по делу об усыновлении украинского ребенка в России и выиграла это дело (разговор, как сообщается, был записан без его ведома). Автор репортажа Нигина Бероева проверила всю информацию и установила, что ребенка из Украины усыновили в России.

Шестилетний Ваня (имя ребенка и другие имена в этой истории были изменены) попал в детский дом в 2019 году. Тогда ему было полтора года. Мать лишили родительских прав по "законам ДНР". У Вани были братья и сестра; об отце и других родственниках ничего не известно.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ваню вывезли из ДНР в интернат в Подмосковье.

В сентябре 2022 года ребенку нашли новую мать — Антонину. Когда она взяла ребенка, ей позвонили по телефону и сказали, что женщина должна либо взять еще четырех детей — братьев и сестер Вани, либо отдать его обратно.

Женщина наняла адвоката, который подал ходатайство в суд. Там усыновление одного ребенка (без братьев и сестер) одобрили. Антонина сменила ребенку фамилию, отчество и место рождения. При этом уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова утверждала, что вывезенных из Украины братьев и сестер без родителей не разделяют в разные семьи.

В марте 2023 года, как упоминают в отчете, Международный главный суд в Гааге издал приказ об аресте Путина и Львовой-Беловой в подтверждение о совершении военного преступления, поскольку усыновлять детей с оккупированных территорий прямо запрещает Женевская конвенция. После этого чиновница утверждала, что украинских детей в России якобы не усыновляют, а отдают под временную опеку.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В нем удалось собрать реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои фильма не сломались и не сдались, хотя прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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