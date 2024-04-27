Як усиновлюють та перевиховують викрадених з України дітей — розслідування

Журналісти встановили ще один випадок усиновлення в Росії викраденого окупантами хлопчика з України.

Росія продовжує красти українських дітей

Громадяни Росії продовжують всиновлювати викрадених українських дітей.

Телеканал «Дождь» розказав про історію маленького українця Івана.

В розпорядженні телеканалу виявився аудіозапис розмови жінки, яка виступила позивачкою у справі про усиновлення української дитини в Росії та виграла цю справу (розмова, як повідомляється, була записана без її відома). Авторка репортажу Нігіна Бероєва перевірила всю інформацію і встановила, що дитину з України усиновили в Росії. Поширити

Шестирічний Ваня (ім'я дитини та інші імена в цій історії були змінені) потрапив до дитячого будинку у 2019-му році. Тоді йому було півтора року. Матір позбавили батьківських прав за “законами ДНР”. У Вані були брати та сестра; про батька та інших родичів нічого не відомо.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ваню вивезли з ДНР в інтернат в Підмосков'ї.

У вересні 2022 року дитині знайшли нову матір — Антоніну. Коли вона взяла дитину, їй зателефонували та сказали, що жінка повинна або взяти ще чотирьох дітей — братів і сестер Вані, або віддати його назад.

Жінка найняла адвоката, який подав клопотання до суду. Там усиновлення однієї дитини (без братів та сестер) схвалили. Антоніна змінила дитині прізвище, по батькові та місце народження. При цьому уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова стверджувала, що вивезених з України братів і сестер без батьків не розділяють на різні сім'ї.

У березні 2023 року, як згадують у звіті, Міжнародний головний суд у Гаазі видав наказ про арешт Путіна та Львової-Бєлової про підтвердження у вчиненні воєнного злочину, оскільки усиновлювати дітей з окупованих територій прямо забороняє Женевська конвенція. Після цього чиновниця стверджувала, що українських дітей в Росії нібито не усиновлюють, а віддають під тимчасове піклування.

Чому важливо подивитися фільм "Понівечене дитинство"

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У ній вдалося зібрати реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.