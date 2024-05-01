За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Україна повернула з окупованих Росією територій ще трьох дітей - двох хлопчиків та дівчинку.

Що відомо про повернення до України викрадених Росією дітей

Прокудін зазначив, що мова йде про 11-річну дівчинку, яка залишилась сама на окупованих Росією територіях і ризикувала потрапити до дитячого будинку.

Окрім неї до України також повернули 9-ти та 13-річніх хлопчиків, нагляд за якими здійснював старший повнолітній брат.

Його, як підкреслив глава Херсонської ОВА, російські загарбники погрожували забрати до лав власної окупаційної армії в Україні.

Голова ОВА додав, що від початку 2024 року, із тимчасово окупованих територій Херсонської області вдалось повернути 66 дітей.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У ній вдалося зібрати реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.