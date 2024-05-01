За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Україна повернула з окупованих Росією територій ще трьох дітей - двох хлопчиків та дівчинку.
Що відомо про повернення до України викрадених Росією дітей
Прокудін зазначив, що мова йде про 11-річну дівчинку, яка залишилась сама на окупованих Росією територіях і ризикувала потрапити до дитячого будинку.
Окрім неї до України також повернули 9-ти та 13-річніх хлопчиків, нагляд за якими здійснював старший повнолітній брат.
Його, як підкреслив глава Херсонської ОВА, російські загарбники погрожували забрати до лав власної окупаційної армії в Україні.
Голова ОВА додав, що від початку 2024 року, із тимчасово окупованих територій Херсонської області вдалось повернути 66 дітей.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У ній вдалося зібрати реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої фільму не зламались та не здалися, хоча пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось навіть розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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