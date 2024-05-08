Украина эвакуировала еще 11 детей с оккупированной Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украина эвакуировала еще 11 детей с оккупированной Херсонщины

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Мальчик
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Одиннадцать детей вернула Украина из временно оккупированной левобережной части Херсонской области. Среди них две девочки-сироты.

Еще 11 украинских детей вывезены с оккупации

Украина смогла вернуть из оккупированного россиянами Левобережья Херсонщины еще 11 детей.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули двух девочек-сирот 10-ти и 13-ти лет. А также девять детей, имеющих родителей или одного из них. Это — 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.

Это стало возможным благодаря благотворительной организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, а также службе по делам детей области и родителям детей. Сейчас дети находятся в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Руководитель Херсонской ОВА

Он напомнил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 78 детей из Херсонской области.

Что известно о возвращении домой детей

В целом с начала 2024 года на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей из Херсонской области. Удалось вернуть мать с четырьмя детьми, возраст которых от 7 до 12 лет.

Большая семья долго не могла самостоятельно уехать. Но когда для них создали надлежащие условия, семья сразу согласились", — заявил Александр Прокудин.

Также удалось вернуть 17-летнего юношу. Парень не захотел получать российский паспорт, поэтому вынужден был скрываться от так называемых оккупационных властей.

В общей сложности с начала 2024 года на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей из Херсонской области.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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