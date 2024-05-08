Украина эвакуировала еще 11 детей с оккупированной Херсонщины

Одиннадцать детей вернула Украина из временно оккупированной левобережной части Херсонской области. Среди них две девочки-сироты.
Еще 11 украинских детей вывезены с оккупации
Украина смогла вернуть из оккупированного россиянами Левобережья Херсонщины еще 11 детей.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули двух девочек-сирот 10-ти и 13-ти лет. А также девять детей, имеющих родителей или одного из них. Это — 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.
Он напомнил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 78 детей из Херсонской области.
Что известно о возвращении домой детей
В целом с начала 2024 года на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей из Херсонской области. Удалось вернуть мать с четырьмя детьми, возраст которых от 7 до 12 лет.
Большая семья долго не могла самостоятельно уехать. Но когда для них создали надлежащие условия, семья сразу согласились", — заявил Александр Прокудин.
Также удалось вернуть 17-летнего юношу. Парень не захотел получать российский паспорт, поэтому вынужден был скрываться от так называемых оккупационных властей.
В общей сложности с начала 2024 года на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей из Херсонской области.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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