Україна евакуювала ще 11 дітей з окупованої Херсонщини

Одинадцять дітей повернула Україна з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області. Серед них — дві дівчинки-сироти.

Ще 11 українських дітей вивезено з окупації

Україна змогла повернути з окупованого росіянами Лівобережжя Херсонщини ще 11 дітей.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це — 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років.

Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей. Нині діти — у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Він нагадав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області.

Що відомо про повернення додому дітей

Загалом від початку 2024 року на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонської області.Як заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, п’ятеро дітей виїхали з окупації та можуть знову вільно жити у безпеці. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років.

Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися", — заявив Олександр Прокудін.

Також вдалося повернути 17-річного юнака. Хлопець не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади.

Загалом від початку 2024 року на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонської області.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей. Поширити

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.