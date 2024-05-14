Україна повернула шістьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула шістьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Діти

Організація Save Ukraine повернула в Україну дівчинку та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років.

Дітей з Херсонщини окупанти могли вивезти на так зване "оздоровлення"

За словами Голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через загрозу вивезення дітей на так зване "оздоровлення" батьки наважилися виїхати з окупації.

Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями. На щастя, нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОВА

Поверненням сімей з дітьми опікувалася організація Save Ukraine. Наразі з дітьми працюють медики й психологи.

Очільник Херсонської ОВА також повідомив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію загалом вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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