Россия атаковала КАБами центр Херсона. Раненые гражданские

15 мая российская армия по авиации ударила по центру Херсона. Известно о пострадавших.

Что известно об обстреле РФ Херсона 15 мая

Как сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, российские войска ударили из авиации по центральной части города.

Предварительно есть пострадавшие среди горожан.

Предыдущие обстрелы РФ Херсона

Увольнение Херсона и правобережной части Херсонской области украинскими войсками осенью 2022 года не стало гарантией безопасности для мирного населения. Российские оккупанты продолжают обстреливать эти территории, нанося ущерб жилым кварталам, гражданской инфраструктуре и нанося человеческие жертвы.

Вот несколько примеров таких преступлений:

Конец февраля 2024: В результате обстрела Херсона российскими войсками попали в грузовое судно. Также получили повреждения ферма и элеватор.

Начало января 2024 года: Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки вспыхнул состав с гуманитарной помощью, четыре человека получили ранения.

26 декабря 2023 года оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое сотрудников полиции Херсонской области и двое гражданских.

22 апреля 2024 года российские войска обстреляли автобусную остановку в Днепровском районе Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадала 44-летняя женщина. Пострадавшая получила контузию, ранение ноги, взрывчатую и черепно-мозговую травму.