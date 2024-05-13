Армия РФ ударила по селу в Херсонской области. Есть раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по селу в Херсонской области. Есть раненый

Херсонская ОВА
Армия РФ ударила по селу в Херсонской области
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Утром в понедельник, 13 мая, силы РФ обстреляли село Инженерное Херсонской области

Что известно об обстреле Херсонской области

Утром русская армия атаковала деревню Инженерное. Во вражеский удар попал 74-летний мужчина, находившийся на улице. У него обломочное ранение ноги, — отметили в ОВА.

Пострадавший в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу, отметили в ОВА.

Россияне штурмовали остров Нестрига на гидроцикле

Подразделения армии РФ тщетно хотят снова захватить остров Нестрига.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Также Плетенчук отметил, что не исключено, что враг будет повторять и усиливать попытки штурма благодаря увеличению единиц техники.

Потому что для них это и в пропагандистском смысле утрата, и в тактическом. Потому что это правый берег. И они хотят такой маленький плацдарм там.

В то же время, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга добавил, что захватчики обстреливают КАБами населенные пункты правобережья Херсонщины. По его словам, "ситуация там сложная, но контролируемая".

30 апреля они утром уже два штурма совершали на Нестригу, и оба неудачно. Отступили с потерями впустую. Это последний остров от Велетенского — это район н.п. Гигантское и Кизомис, недалеко от них. Фактически это последний остров перед устьем реки.

По его словам, для Украины важно оградить эту территорию от возможных диверсантов и возможных вылазок оккупантов. Это и удалось сделать посредством деоккупации острова.

Он отметил, что раньше туда могли заходить диверсанты и, в частности, устанавливать минометы для обстрелов населенных пунктов Херсонской области. Также враг мог предпринимать попытки зайти в тыл к украинским защитникам через Нестригу.

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