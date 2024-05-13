Армія РФ вдарила по селу на Херсонщині. Є поранений

Що відомо про обстріл Херсонської області

Зранку російська армія атакувала село Інженерне. Під ворожий удар потрапив 74-річний чоловік, який перебував на вулиці. В нього уламкове поранення ноги, — зазначили в ОВА. Поширити

Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні, зазначили в ОВА.

Росіяни штурмували острів Нестрига на гідроциклі

Підрозділи армії РФ марно хочуть знову захопити острів Нестрига.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Також Плетенчук зазначив, не виключено, що ворог повторюватиме й посилюватиме спроби штурму завдяки збільшенню одиниць техніки.

Тому що для них це і в пропагандистському сенсі втрата, і в тактичному. Тому що це правий берег. І вони собі хочуть такий собі маленький плацдарм там.

Водночас начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня додав, що загарбники обстрілюють КАБами населені пункти правобережжя Херсонщини. За його словами, "ситуація там складна, але контрольована".

30 квітня вони вранці вже два штурми здійснювали на Нестригу, і обидва невдало. Відступили з втратами марно. Це останній острів від Велетенського — це район н.п. Велетенське та Кізомис, недалеко від них. Фактично це останній острів перед гирлом річки.

За його словами, для України важливо захистити цю територію від можливих диверсантів та можливих вилазок окупантів. Це і вдалося зробити за допомогою деокупації острова.