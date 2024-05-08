На Херсонщині боєць ЗСУ збив з ПЗРК "Ігла" російську крилату ракету

Російську ракету, яка летіла на Херсонську область, ліквідовано з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла”.

Боєць ЗСУ збив з ПЗРК “Ігла” російську ракету

Стрілець-зенітник Херсонської зенітної ракетної бригади знищив російську крилату ракету в небі на півдні України на світанку 8 травня.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Стрілець-зенітник однієї з мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади Олексій поцілив у ворожу повітряну ціль із переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

Отримали інформацію про атаку ворога та негайно почали вести візуальне спостереження. Разом із командиром розрахунку та навідником використали тепловізори, застосували лазерну указку і швидко піймали російську ракету на приціл. У небі в цей час вже розвиднювалось, а в такі моменти піймати ворожу крилату ракету складніше, її менш помітно. Поширити

Військовий додав, що уважно зробив накол і натиснув навздогін. Ціль було знищено, ворожа крилата ракета вибухнула в повітрі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже друга крилата ракета, яку Олексій зумів збити з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". До війська він повернувся після мобілізації. Раніше, у 2016-2020 роках, воїн брав участь в АТО й операції Об’єднаних сил. Має низку нагород і відзнак.

4 ракети РФ за два дні збив український боєць

Воїн Ярослав із зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" за два дні збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "ігла".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла".

Ярослав поділився, що під час пуску завжди відчуває хвилювання. Проте він зазначив, що головне — це результат.

Адже незбита крилата ракета може накоїти біди. Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях. Поширити

У Повітряних силах наголосили, що воїна за влучність і професіоналізм достойно відзначить військове керівництво.